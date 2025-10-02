Подробно търсене

Троян,  
02.10.2025
Проф. д.и.н. Вера Бонева ще представи в Троян книгата си „Въобщественик“, посветена на Чудомир, съобщи за БТА Елеонора Авджиева, директор на Музей на занаятите – Троян. Събитието ще се състои в един от музейните обекти – къщата на социолога Иван Хаджийски, на 16 октомври.

В книгата си проф. д.и.н. Вера Бонева изследва твореца в „неговата самоидентификация като „въобщественик“ – творческа личност, ангажирана изцяло и всеотдайно с няколко роли – живопис, белетристика, краезнание, обществена дейност", разказа Авджиева. Застъпени са по-малко известни факти от живота на автора - както педагогическата и краеведската му дейност, така и наставничеството му спрямо млади творци, и пътуванията му в чужбина. Разгледан е и проблемът за завещанията на твореца. В монографията са използвани и факти от архивите за любовните и семейни отношения със съпругата на Чудомир - Мара Чорбаджийска. 

Представянето на книгата в седмицата, в която се отбелязва 118 години от рождението на забележителния троянец Иван Хаджийски, е предизвикано съвпадение, за да се акцентира още един път върху приноса на двамата интелектуалци, добави директорът на музея. Между двамата писатели има топло приятелство и кореспонденция, която разкрива важни черти от характера и творчеството им. 

На финала на събитието ще бъдат представени 29 снимки на членове на рода Хаджийски, част от голямо дарение на г-жа Иванушка Хаджийска за Музея на занаятите, направено в началото на тази година. Експонирани по подходящ начин, те хармонично се вписват в съществуващата музейна среда, добави Елеонора Авджиева.

