Предстои ремонт на сградата на Ректората на СУ, каза ректорът проф. Георги Вълчев

Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ започва ремонт на сградата на Ректората, съобщи пред журналисти ректорът на висшето училище проф. Георги Вълчев след церемонията за откриването на академичната година.

Имаме изготвен цялостен проект за ремонт на покрива, който в момента се съгласува в Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Колегите от Министерство на културата съдействат изключително много. Обявяваме обществена поръчка за проектиране на цялостния ремонт вътре в сградата и осъществяването на самия ремонт, каза проф. Вълчев. Той припомни, че преди дни бе открита обновената Обсерватория в Борисовата градина.

Поетапно ще започнем да обновяваме и останалите си бази, тъй като, трябва да призная, някои от тях действително не отговарят на никакви съвременни стандарти, а е недопустимо да обучаваме студенти при такива условия, каза ректорът на СУ.

Той подчерта, че доверието към СУ се възвръща и че няма отлив от кандидат-студенти. „Имаме незапълнени специалности, в които от години има хроничен недостиг, но които ще продължаваме да обявяваме, защото страната има нужда от такъв тип специалисти. Радостната вест е, че тази година започваме да преодоляваме негативните тенденции в природните дисциплини. Физическият факултет за първа година е изпълнил целия прием в всички специалности, което не се е случвало от години“, посочи проф. Вълчев.

Той посочи, че в СУ има хроничен недостиг в някои филологически специалности. „Например имаме двама студенти в италианска филология, един студент в унгарска филология, няколко студента - в румънска филология. Няма как да оставим страната без качествени специалисти, които да правят бъдещите художествени преводи. Изкуственият интелект, колкото и да се подобряват големите езикови модели, не може да свърши тази работа“. Той каза, че се надява с подходящи политики на факултетите, с много популяризаторска работа, в следващите години да бъдат убедени младите хора, че това е едно изключително добро поприще.

Проф. Георги Вълчев каза, че предстои работа, свързана с изграждането на мрежите с партньорските университети на СУ, по осъвременяване на учебни планове.

/АКМ