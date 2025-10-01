Над 3700 са първокурсниците във Великотърновския университет през откритата днес нова учебна година

Над 3700 са първокурсниците за новата академична година във Великотърновския университет, съобщи ректорът на университета проф. Димитър Димитров.

Той подчерта, че държавната поръчка е изпълнена стопроцентово, през тази година има и изключителен интерес към магистърските програми. По думите му висшето образование се нуждае от сигурност и предвидимост в политиката на държавата. Това означава да няма резки промени, за да има ясен хоризонт поне за близките пет-десет години, посочи той.

Ректорът каза, че във финансово отношение университетът стои стабилно и ще гарантира изискуемите от закона размери на заплатите както за преподавателите, така и за служителите на университета. От първи януари догодина ще има преизчисления на заплатите, като асистентската заплата със сигурност ще е над 3000 лева. Предизвикателство за следващата година ще бъде преминаването от лев към евро, каза проф. Димитров и изрази надежда държавата да реагира бързо и адекватно при новото субсидиране след превалутирането. И през тази година сред най-търсените специалности са психологията, редица дисциплини от Факултета по Математика и информатика, както традиционно и педагогическите специалност. Открита е нова специалност – „Киберсигурност и изкуствен интелект“, която е запълнена изцяло.

В приветствието си към студентите и преподавателския състав ректорът каза, че университетът с над 60 годишна история винаги е съчетавал традициите с новите тенденции и иновациите. Той поздрави студентите с направения избор и подчерта, че Великотърновският университет е комбинация между високата научна дейност на университета и красотата на Велико Търново. Тук историята, съвременността и бъдещето живеят заедно, допълни ректорът, и пожела на младите хора незабравими студентски години.

Поздрав към студентите отправи областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, която връчи символично букет на първокурсничката Деница Йорданова от специалност „Лингвистика“, която поздрави от името на първокурсниците академичния състав.

Председателят на Общото събрание на университета проф. Антоанета Анчева прочете клетвата на първокурсниците, написана от поета Радко Радков през 2004 година, която завършва с думите „Заклевам се да пазя със студентската си чест честта на Университета не само днес, а цял живот за триединство: Бог, Отечество, народ!“. Великотърновският митрополит Григорий отслужи тържествен водосвет и отправи благослов към всички студенти и преподаватели. След звъна на университетската камбана, беше дадено началото на учебните занятия във всички факултети на университета. Тази вечер в пространството пред ректората ще има студентско парти с водещ DJ Емо.