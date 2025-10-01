С благодарност празнуваме днес, каза патриарх Даниил в храм „Покров Богородичен“ в Самоков

С благодарност празнуваме днес. Отправяме молитви и винаги да разпростира своя покров (света Богородица – бел. ред.) над всички човеци и най-вече да ни пази във вярата и благочестивия живот. Това е най-важно за нас, защото помощи и благодеяние получаваме, но забравянето им, нерадението им, прекъсва духовния живот и разстройва взаимоотношенията с Бога. С нейните молитви Бог да пази гореща вярата в сърцата, да ни събира винаги, да бъдем заедно, да славим Бога, да славим света Богородица и така да се трудим за спасението. Това каза пред БТА българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, след като възглави патриаршеска света литургия в храм „Покров Богородичен“ в Самоков. За втора поредна година на този ден той бе в Самоков.

Патриарх Даниил припомни, че на днешния ден отбелязваме видение на свети Андрей, който видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си чрез ходатайство пред нейния божествен Син. По думите на Даниил с това света Богородица ни е дала, че всяка наша потребност, болка и нужда минава през сърцето й и през нейните майчински молитви за нас.

Патриарх Даниил служи заедно с игумена на Зографската света обител йеромонах Гавриил, който по думите на патриарха е разказал чудо. През 2012 година на 8 август света Богородица потушава пожар в Зографския манастир, който бушува дни наред. Изпратени са били помощи от съседните държави. „С молитви тогава на Зографското братство, с иконата на света Богородица, така наречена „пожарна икона“, защото оцелява с изгарянето на кулата, когато са изгорени 26 зографски мъченици. Тази икона е векове запазена в манастира. С нея правят лития и тя потушава този пожар“, каза още патриарх Даниил. По думите му с това виждаме как помощта на света Богородица никога не е преставала към всички днес.

В храма бе и Видинският митрополит Пахомий и духовници от Софийска света митрополия, и Самоковска духовна околия.

Тази сутрин патриарх Даниил бе посрещнат от кмета на общината Ангел Джоргов и местни духовници. В храма е изнесена и икона за днешния празник.

Самоковският храм „Покров Богородичен“ е с дългогодишна история. На това място са били сформирани няколко монашески килии, в които се заселват монахини. Манастирът се изгражда по-късно – през 1772 година, припомня БТА. Около 1900 година броят на монахините и послушничките в манастира е достигнал около 100. Голяма част от тях са се издържали от работа в предприятията в града. В манастирската магерница има грамоти – отличия за ръкоделията, с които са кандидатствали в различни видове търговски изложения.