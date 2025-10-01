Съветът за електронни медии замрази конкурса за нов генерален директор на Българската национална телевизия

Конкурсът за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) се замразява. Това обяви председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева на днешното заседание.

Това се налага заради решение на Административния съд в София след жалба на Сашо Йовков, получено два дни преди СЕМ да обяви кои от кандидатите в новия конкурс са допуснати. Членовете на Съвета отбелязаха, че той е кандидат и в настоящия конкурс, но иска връщане на старата процедура.

Процедурата се замразява, не се отменя, уточни Велева. Тя заяви, че Съветът ще обжалва решението на съда в седемдневен срок.

Както БТА писа, петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора. До 2 октомври трябваше да бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.

