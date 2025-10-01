Поетична вечер, посветена на Дамян Дамянов и Недялко Йорданов, ще се състои в Разград. Творческата среща ще е на втори октомври в зала „Изкуство“ на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, съобщи за БТА председателят на Есперантския дом за култура (ЕДК) "Д-р Иван Кирчев" Димитринка Катева.

Тя обясни, че с това събитие членовете на културния дом и екипът на библиотеката ще честват 90 години от рождението на Дамян Дамянов и 85 години от рождението на Недялко Йорданов. Присъстващите ще се запознаят с живота и творчеството на двамата майстори на перото. Любителите на поезията на Дамян Дамянов и Недялко Йорданов ще имат възможност да чуят поетичния рецитал, включващ техни стихотворения. В залата ще прозвучат и песни по стихове на поетите в изпълнение на млади разградски таланти, посочи Катева.

Благодарение на всеотдайността и ентусиазма на разградските есперантисти е постигнато високо ниво на есперантската дейност в града, каза Димитринка Катева. Тя отбеляза, че ежегодно се организират срещи с творци и общественици, изложби, вечери на поезията, музиката, изобразителното изкуство, премиери на новоизлезли книги, спонсорират се есперантски автори, провеждат се целогодишни и краткотрайни курсове по есперанто.