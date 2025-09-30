Председателят на НС Наталия Киселова и министър Красимир Вълчев ще са гости на откриването на академичната година в Софийския университеттет

На 1 октомври от 10.00 ч. в аулата в Ректората ще бъде официално открита академичната учебна 2025/2026 година в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Гости на академичната общност ще бъдат председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Ректорът проф. Георги Вълчев ще открие академичната учебна година със слово и ще представи деканите на факултетите на Софийския университет.

Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания, и носители на национални дипломи за отличен успех, ще получат студентските си книжки от ректора на Софийския университет.

Преди академичното тържество в аулата ректорското ръководство и Академичният съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от СУ.

Както писа БТА на 1 октомври миналата година, като академична общност посрещаме началото на поредната 136-а учебна година на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с множество успехи, няма да ги изброявам, но най-важният от тях е, че близо 100 зрелостници, носители на призови места в престижни национални и международни олимпиади, както и на национални дипломи, избраха да продължат образованието си в най-авторитетния български университет. Избраха да започнат своя професионален път в родината си, каза тогава ректорът на Софийския университет (СУ) проф. Георги Вълчев в словото си на тържеството за откриването на академичната учебна 2024/2025 година на висшето училище.