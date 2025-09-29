Подробно търсене

Трупата "Богдара" от Свищов взе две награди на Националния фестивал на любителските театри в Лом

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Снимка: Трупа за сценични изкуства "Богдара" - Свищов
Свищов,  
29.09.2025 17:03
 (БТА)

Трупата за сценични изкуства "Богдара" при Сдружение "Фолклорен извор" в Свищов взе две награди на Националния фестивал на любителските театри в Лом. Това съобщи художественият ръководител на трупата Дария Първанова.

Театралната трупа спечели трета награда за спектакъла "Ние, врабчетата и Мухата", както и награда за най-млада женска роля, която получи Мая Лазарова за ролята на Драги ми господине в спектакъла по Йордан Радичков.

Това е поредно участие на свищовските артисти във фестивала в Лом, в което получават награди.

Както БТА съобщи, тази година във фестивала участваха 20 театрални трупи от България и Италия. Организатор на фестивала, който се проведе за 18-и път, е Народно читалище „Постоянство 1856”, а съорганизатори са Съюзът на народните читалища в България и Община Лом.

