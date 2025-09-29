В Смолян представят стихосбирката "Закъсняла изповед“ на Ангел Добриков

На 30 септември в зала „Петър Стайков“ на Клуб на дейците на културата (КДК) в Смолян ще бъде представена стихосбирката „Закъсняла изповед“ на Ангел Добриков, съобщи Светозар Казанджиев – председател на КДК. Той посочи, че става въпрос за стойностна поезия, която вълнува, изтръгва пламенни и тъжни чувства, влиза в сърцето, кара ни да мислим и да се замисляме.

Ангел Добриков е от Хасково, роден е през 1956 г. Той е смолянски зет и в родопския град преминава целият му съзнателен път. В началото на 2025-а издателство „Мултипринт” – София отпечата първата му лирична книга „Закъсняла изповед”. В нея са събрани тридесет и пет стихотворения, посветени на любовта и надеждата, на огорчението и скръбта, на мечтата и вярата.

Мнозина от неговите колеги и приятели сме изненадани от красивия факт, защото цял живот той кри тази своя „незаконна любов” да излива чувствата си в рими върху белия лист, допълни Казанджиев.