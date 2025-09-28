Оперната прима Красимира Стоянова е носителят на Националната награда "Акад. Марин Големинов". Това беше обявено тази вечер в художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил, където бяха отбелязани 117 години от рождението на Марин Големинов и беше поставено началото на новия сезон на музикалното сдружение, носещо името на големия български композитор.

Тази година се отбелязват 10 години от учредяването на годишната награда за принос в музикалното изкуство, каза за БТА председателят на Музикално сдружение "Марин Големинов"-Кюстендил Райчо Христов. Наградата по традиция се връчва на рождения ден на големия български композитор – 28 септември, в родния му град Кюстендил.

Освен тази награда, днес беше обявена и още една – за квартет, която бе връчена на камерния ансамбъл "Класик арт"-София.

Голямата награда за принос в музикалното изкуство на името на Големинов, която представлява парична премия от пет хиляди лева и статуетка от скулптура Милко Добрев, се дава от общината в Кюстендил, а другата – грамота и две хиляди лева, се връчва от музикалното сдружение и е осигурена от бизнесдамата Виолет Вьорлер.

Музикалното сдружение беше поздравено с десетата годишнина от учредяването на наградата и от кмета на общината Огнян Атанасов. "Радвам се, че тя съвпада с Празника на плодородието и със среброто на волейболистите ни", каза Атанасов. "Плодородието има много измерения – а културата и музиката са едно от тях", допълни още той.

За съжаление, тази вечер никой от наградените не успя да получи наградата си на място – Красимира Стоянова заради грип, а камерният ансамбъл "Класик арт" заради концертен ангажимент в столицата. Наградата на музикалното сдружение обаче задължава наградените да изнесат през месец май, в рамките на майските музикални дни, концерт в Кюстендил.

Наградите обяви Лили Големинова – внучка на големия композитор. Носителят на наградата се определя от жури с председател акад. Георги Минчев. В него влизат още проф. Боянка Арнаудова, проф. Пламен Джуров, Райчо Христов - председател на сдружението "Марин Големинов" в Кюстендил и Емануела Дюлгерска-директор на отдел "Култура" в Кюстендил.

В концертната програма днес участваха Атанас Кръстев – виончелист, лауреат на международни конкурс и въпреки младата си възраст – доцент в Музикалната академия, и Симеон Гошев – пианист, който живее и във Виена. В програмата бяха включени произведения на Клод Дебюси, Марин Големинов и Сергей Прокофиев.