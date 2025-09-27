На 30 септември е премиерата на филма „Платформата" с Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров

На 30 септември е официалната премиера на пълнометражния филм „Платформата". Събитието е в кино „Люмиер“, информират от екипа.

Режисьор е Николай Мутафчиев („Още една мечта“, „Сървайвър“), оператор – Калоян Божилов („Ага“, „Отчуждение“, „Пътят на честта“). Продуцент е „Премиер студио“ („Жълт олеандър“, „Рая на Данте“, „Още една мечта“).

Участват Китодар Тодоров, Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева, Елеонора Иванова, Диого Рамос, Галин Гинев, Красимир Добрев, Антон Русев.

В Европа в момента живеят над 680 000 души, които нямат гражданство. Това е историята на няколко от тях, които решават да си направят собствена нова държава на една изоставена нефтена платформа в Черно море, разказват ог екипа на лентата, снимана в Каварна.

Всички искат да направят от Платформата място, на което да сбъднат мечтите си за свобода, независимост, любов и успех – но се сблъскват с проблемите, които трябва да решава всяка една държава, дори когато се събира на стотина квадрата старо желязо насред морето: консуматорското общество срещу хармонията с природата; отношенията със съседните държави и великите сили, в целия спектър от враждебност до взаимна изгода; идентичността, националните символи, създаването и прилагането на закони; отношението към имигрантите, различните религии и политически убеждения, медиите и корпорациите. Въпросът е дали, ако Платформата все пак има шанс да оцелее в сблъсъка с външния свят, няма да се провали заради човешките слабости на собствените си жители.

Както писа БТА, „Платформата" бе показан за първи път в София на „София филм фест“ тази година.

/ДД