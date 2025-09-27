На 30 септември е премиерата на филма „Платформата" с Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров

Подробно търсене

На 30 септември е официалната премиера на филма „Платформата" с Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров, визия – екип
София,  
27.09.2025 12:17
 (БТА)

На 30 септември е официалната премиера на пълнометражния филм „Платформата". Събитието е в кино „Люмиер“, информират от екипа.

Режисьор е Николай Мутафчиев („Още една мечта“, „Сървайвър“), оператор – Калоян Божилов („Ага“, „Отчуждение“, „Пътят на честта“). Продуцент е „Премиер студио“ („Жълт олеандър“, „Рая на Данте“, „Още една мечта“).

Участват Китодар Тодоров, Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева, Елеонора Иванова, Диого Рамос, Галин Гинев, Красимир Добрев, Антон Русев. 

В Европа в момента живеят над 680 000 души, които нямат гражданство. Това е историята на няколко от тях, които решават да си направят собствена нова държава на една изоставена нефтена платформа в Черно море, разказват ог екипа на лентата, снимана в Каварна.

Всички искат да направят от Платформата място, на което да сбъднат мечтите си за свобода, независимост, любов и успех – но се сблъскват с проблемите, които трябва да решава всяка една държава, дори когато се събира на стотина квадрата старо желязо насред морето: консуматорското общество срещу хармонията с природата; отношенията със съседните държави и великите сили, в целия спектър от враждебност до взаимна изгода; идентичността, националните символи, създаването и прилагането на закони; отношението към имигрантите, различните религии и политически убеждения, медиите и корпорациите. Въпросът е дали, ако Платформата все пак има шанс да оцелее в сблъсъка с външния свят, няма да се провали заради човешките слабости на собствените си жители.

Както писа БТА, „Платформата" бе показан за първи път в София на „София филм фест“ тази година.

13.02.2025 10:19

Шест пълнометражни български заглавия ще имат премиери на „София филм фест“

Шест пълнометражни български заглавия ще имат премиери на „София филм фест“, съобщават от „Арт фест“. По думите им това част от общо 12-те премиери в програмата „Ново българско кино“, която съдържа общо рекордните 22 български игрални филма в 29-ото издание на фестивала.
24.05.2022 17:59

Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров започват снимки на филма „Платформата“

Актьорите Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров започват снимки на нов български филм. Той ще носи името "Платформата", а зрителите ще могат да го гледат през пролетта на 2023 г., съобщават от продукцията.

