От 16 октомври до 16 ноември ще продължи международният фестивал „Не сте сами"
От 16 октомври до 16 ноември ще продължи международният фестивал „Не сте сами” (You Are Not Alone), който обединява селекция от танцови представления и е регулярна среща за колективни практики между артисти и работещи в областта на културата, информират организаторите.
По думите им колективните практики са живото ядро на фестивала, артикулирайки какво може да представлява артистичната и културна работа, когато институциите се представят по друг начин - без експлоататорски модели и без контрол на достъпа.
Тази година събитието се организира и продуцира от хореографа-артист Александар Георгиев (Aцe), в диалог с групата Dreamers на Центъра за въображаема хореография (ICC).
Целодневната програма на събитието се разгръща чрез „Приноси“ – хореографски ситуации, предлагани от 10 творци и куратори, които ще се проведат пред публика между 3 и 6 ноември в „Топлоцентрала“ и галерия „Етюд”. Дневната програма завършва с публично представяне на 11 ноември. Александар Георгиев провокира разговор за куиър носталгия като текстура от мекота и бавност. Артистът Дарио Барето Дамас изследва колективното изчезване чрез ритъм, ръмжене и продължителен танц. Драматуржката Ида Даниел предлага опити за „социално лепило” и резонансни структури, усещайки невидимите и неуместни междинни пространства. Артистите Милица Ивич и Игор Коруга правят дисекция на танцовата история в Сърбия, разопаковайки регресията и визионерските парадокси, за да си представим по-добре същността на институциите. Творецът Майк Деле Дитрих Фридецки изследва езиковия код – плаване през желанията отвъд куиър принадлежността, съгласието и писането на желание. Артистът и изследовател Омер Кейнан споделя практики като създаване на вяра и колебаещо се авторство, в което се култивират различия и несигурности. Проектният мениджър Виктория Костова изследва призрачните рамки за усещане как институциите притискат и ограничават, предлагайки мекотата като съпротива. Хореографът и танцьор Яница Атанасова води пърформативна сесия, изваждаща наяве как институциите живеят в тялото и пренаписва въплътените изключения. Артистът Жана Пенчева предлага подход за настройване към водата като метафора за релационно съществуване, в която флуидността се превръща едновременно в нежност и турбулентност.
Ще бъдат представени копродукции на ICC и представления, избрани на принципа на препоръки от публиката. Сред копродукциите са Atrás (9 ноември), Fantastic Futures (30 октомври), „Фантасмагория“ (9 ноември), I Love When You’re Watching Me (16 октомври).
Вечерната програма е от общо седем представления в „Топлоцентрала“ и „Дерида“ – „Кукли и кози“ (8 ноември) на Зринка Ужбинец, „Шоу с цепки“ (7 ноември) на Карис Зидоре, и Háblame, cuerpo (16 ноември) на Назарио Диас.
Както писа БТА, събитието е част от платформата 3xper1ence.
