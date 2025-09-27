От 16 октомври до 16 ноември ще продължи международният фестивал „Не сте сами” (You Are Not Alone), който обединява селекция от танцови представления и е регулярна среща за колективни практики между артисти и работещи в областта на културата, информират организаторите.

По думите им колективните практики са живото ядро ​​на фестивала, артикулирайки какво може да представлява артистичната и културна работа, когато институциите се представят по друг начин - без експлоататорски модели и без контрол на достъпа.

Тази година събитието се организира и продуцира от хореографа-артист Александар Георгиев (Aцe), в диалог с групата Dreamers на Центъра за въображаема хореография (ICC).

Целодневната програма на събитието се разгръща чрез „Приноси“ – хореографски ситуации, предлагани от 10 творци и куратори, които ще се проведат пред публика между 3 и 6 ноември в „Топлоцентрала“ и галерия „Етюд”. Дневната програма завършва с публично представяне на 11 ноември. Александар Георгиев провокира разговор за куиър носталгия като текстура от мекота и бавност. Артистът Дарио Барето Дамас изследва колективното изчезване чрез ритъм, ръмжене и продължителен танц. Драматуржката Ида Даниел предлага опити за „социално лепило” и резонансни структури, усещайки невидимите и неуместни междинни пространства. Артистите Милица Ивич и Игор Коруга правят дисекция на танцовата история в Сърбия, разопаковайки регресията и визионерските парадокси, за да си представим по-добре същността на институциите. Творецът Майк Деле Дитрих Фридецки изследва езиковия код – плаване през желанията отвъд куиър принадлежността, съгласието и писането на желание. Артистът и изследовател Омер Кейнан споделя практики като създаване на вяра и колебаещо се авторство, в което се култивират различия и несигурности. Проектният мениджър Виктория Костова изследва призрачните рамки за усещане как институциите притискат и ограничават, предлагайки мекотата като съпротива. Хореографът и танцьор Яница Атанасова води пърформативна сесия, изваждаща наяве как институциите живеят в тялото и пренаписва въплътените изключения. Артистът Жана Пенчева предлага подход за настройване към водата като метафора за релационно съществуване, в която флуидността се превръща едновременно в нежност и турбулентност.

Ще бъдат представени копродукции на ICC и представления, избрани на принципа на препоръки от публиката. Сред копродукциите са Atrás (9 ноември), Fantastic Futures (30 октомври), „Фантасмагория“ (9 ноември), I Love When You’re Watching Me (16 октомври).

Вечерната програма е от общо седем представления в „Топлоцентрала“ и „Дерида“ – „Кукли и кози“ (8 ноември) на Зринка Ужбинец, „Шоу с цепки“ (7 ноември) на Карис Зидоре, и Háblame, cuerpo (16 ноември) на Назарио Диас.

Както писа БТА, събитието е част от платформата 3xper1ence.

/ДД