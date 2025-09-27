Batushka на Кржищоф Драбиковски гостува в София тази вечер

Полската метъл група Batushka на Кржищоф Драбиковски гостува в София днес, 27 септември, в Mixtape 5, съобщават организаторите от BGTSC.

Същата вечер ще се изявят и французите от Houle. Блек метъл групата е създадена през 2021 г. „Вдъхновена от безмилостното величие на океана и морските светове, групата представя човека, изправен пред природни сили, които го надхвърлят и завладяват. Това е пътуване, при което всеки ще трябва да се пребори с хаоса и неизвестното, за да намери спокойствието на дестинацията“, пише в сайта на Houle.

Batushka е създадена от Кржищоф Драбиковски през 2015 г. След съдебни спорове с вокалиста Бартломей Бартек Крисюк формацията се разделя на две и Драбиковски продължава под името Batushka, а Крисюк създава Patriarkh, която, както писа БТА, също ще има концерт в София – през април.

/ДД