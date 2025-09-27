Белгийска хореографка се завръща на сцена „Дерида“ със световна премиера

След като спечели наградата на ICC Linkage (2024) в България, белгийската хореографка Бенте Буленс се завръща на сцена „Дерида“ със световната премиера на пълната версия на солото Beyond After. Събитието е днес, 27 септември, съобщават организаторите.

По време на своята резиденция в София, Буленс доразвива своето соло изпълнение Beyond After от кратка миниатюра до пълна 40-минутна финална версия. Артистичната идея е свързана с изследване на представата за задгробния живот, провокирани от загубата на най-близките ѝ хора.

„Работата по време на резиденцията е свързана с разширение и създаване на изцяло ново ниво на солото - намирането на комфорт. Къде отиваме след края? Какво вкусваме, помирисваме, усещаме, виждаме...? Какво представлява комфортът след дискомфорта от умирането? Специфичният задгробен живот като спирала, сменяща нива, етажи, стаи, пейзажи. Точно както се променяме и движим през живота. Съществуващата част от солото отразява пристигането в отвъдното, но не и очакванията ни за него. Това, което ще се изследва, е представите какво се случва, ако мястото, на което се озоваваме след смъртта, отговаря на нашите очаквания. Ако ни събира отново с предмети, обекти, миризми, вкусове, хора, за които сме се грижили и в които сме намирали утеха? Ако преминаваме от нещо обикновено, бяло, студено, стерилно, празно, тежко, и тъжно към нещо живо, безопасно, познато, щастливо, пълно, цветно, игриво и топло“, разказват от екипа.

По думите им ще се изследват движения и създаване на жестове и свързване с нов начин на живот в пейзажа, създаден от задгробния живот, най-вече с цел да се освободим от скръбта в себе си от загубата на най-близките ни хора.

През 2019 г. Бенте Буленс завършва училището за сценични изкуства Kunsthumaniora в Брюксел, Белгия, а след това и артистичната програма Gangaray в Будапеща, Унгария. През 2023 г. се дипломира като бакалавър в PERA - Училището за сценични изкуства към Girne American University в Кипър. Има участия в редица фестивали – Kiosk Festival, Dance Days Chania, Dansstorm, IDF, Mala Inventura, Danzattack, MAD.

/ДД