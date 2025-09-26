Десетият национален конгрес за млади хепатогастроентеролози бе открит в Медицинския университет в Плевен

Специализанти и млади лекари от цялата страна участват в десетия Национален конгрес за млади хепатогастроентеролози в Плевен, чиито домакин е Медицинският университет. Откриването на форума се състоя в зала „Гален“ на Телекомуникационния център на университета.

„Пожелавам ви ползотворна дискусия и повече вяра в бъдещето, както и в това, че системата може да бъде променена и от вас“, каза в приветствието си към участниците ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров. Той подчерта, че новостите, към които се стремят младите специалисти, трябва да навлизат по-бързо и енергично в ежедневната практика.

„В следващите 10–15 години режимът на промяна на парадигмите във вземането на решения в диагностичния и терапевтичния план ще се ускорява чрез навлизането на изкуствения интелект, виртуалната и добавената реалност, както и чрез всички високотехнологични решения, които ще ни отворят нови хоризонти. Убеден съм, че вие ще сте поколението, което ще допринесе за създаването на скринингови програми за диагностика на рак на дебелото черво и рак на стомаха“, добави ректорът.

Акцентите на конгреса са новостите в гастроентерологията, скрининговите програми, инвазивната ендоскопия и различните заболявания на отделните части на гастроинтестиналния тракт. „Както всяка година, ще имаме и практически работилници, което изключително много вълнува младите специалисти“, отбеляза доц. д-р Зорница Горчева, председател на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози.

Според нея участието в подобни форуми е изключително важно за младите лекари, тъй като освен чисто научната, тук има и добре застъпена практическа част.

„Колегите имат възможност в приятелска и добронамерена атмосфера да представят своите научни трудове, да се запознаят с колеги от други клинични бази и да създадат интересни колаборации по теми, които ги вълнуват в гастроентерологията. Това може да доведе до общи публикации и проучвания. Не на последно място е възможността за практическо обучение, защото младите лекари имат нужда от повече практика и курсове“, добави доц. д-р Горчева. Тя припомни, че Асоциацията на младите гастроентеролози заедно с Медицинския университет в Плевен вече е започнала организирането на такива курсове.

Научната програма на конгреса включва практически hands-on сесии в Телекомуникационния център по полипектомия, хемостаза и абдоминална ехография; виртуален тренажор за гастроскопия и колоноскопия; лекции и клинични случаи от водещи български специалисти; менторство и networking с колеги и експерти от различни медицински направления.

Научният форум ще продължи до 28 септември.