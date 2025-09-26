Празнуват Руси Чанев на 1 октомври в арт център „Сити марк“

„Руси Чанев на 80“ е наречено събитието, което ще се състои на 1 октомври, съобщават домакините от арт център „Сити марк“.

„Приятелят ни Руси Чанев встъпва в своя годишнина по времето, когато нашият „Сити марк“ става на десет години. През тези години той бе с нас рамо до рамо в начинанията ни. В негова чест от 18:00 ч. ще покажем картини за и от неговата филмова дейност. Чувствайте се поканени на прожекциите на документалната лента на Георги Тошев за Руси“, разказват организаторите.

На екран ще бъде показан възобновеният по последната дума на техниката негов филм „Авантаж“.

Руси Чанев е роден на 18 септември 1945 г. в Бургас. През 1967 г. завършва актьорско майсторство във Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“ (днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, НАТФИЗ) в класа на проф. Боян Дановски. Професионалният си път започва на сцената на театъра в Пловдив, където играе в периода 1967-1969 г. Дебютира в ролята на момчето от „Петрол“ от Иван Радоев. От 1969 до 1970 г. е в Младежкия театър „Николай Бинев“, в София, а от 1970 до 1990 г. е сред водещите актьори на сцената на театър „София“. През 1990 г. е сред основателите на Малък градски театър „Зад канала“ и негов директор от 1993 до 1995 г. Гастролира на сцените на „Театър 199“, Народния театър „Иван Вазов“. Член е на Съюза на артистите в България от 1967 г., а от 1977 г. – и на Съюза на българските филмови дейци. Има над 100 роли в театъра, телевизията и киното, сред които „Цар и генерал“ (1966), „Авантаж“ (1977), „Осъдени души“ (1975), „Мера според мера“ (1981), „Време разделно“ (1988), „Цветът на хамелеона“ (2012) и „Буферна зона“ (2014). Изявява се и като писател, драматург и сценарист. Сценарият за филма „Мера според мера“ Руси Чанев написва заедно с режисьора Георги Дюлгеров, с когото са приятели още от детските си години в Бургас.

