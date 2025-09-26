Първият интердисциплинарен хакатон събира млади изследователи на мисия за създаване на иновативни решения за по-добър живот в София

Започна регистрацията за първия Интердисциплинарен хакатон, организиран от Центъра за обучение към БАН. В периода 21 – 23 октомври 2025 г. София ще бъде домакин на първия Интердисциплинарен хакатон „Млади изследователи на мисия: иновации за по-добър живот в София“ – събитие, което обединява млади учени от различни специалности в търсене на смели и приложими идеи за по-добър живот. Основна цел на инициативата е да съчетае науката, иновациите и активното участие на младите хора в развитието на столицата.

Събитието се реализира от Центъра за обучение към Българската академия на науките, в изпълнение на проект „Млади изследователи на мисия: иновации за по-добър живот в София“, финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община.

В условията на динамични икономически, технологични и социални трансформации е необходима по-голяма приложимост на научните знания в реалния живот. Младите учени трябва да се подготвят за тази роля още от ранния етап на своята кариера – като придобиват предприемачески, лидерски и екипни умения. Именно затова, Българската академия на науките използва хакатон формата като съвременен инструмент за модернизиране на обучението на своите докторанти и млади учени.

Предимствата на хакатон подхода са многобройни – той стимулира творческото мислене и създаването на практически приложими решения, изгражда умения за работа в мултидисциплинарни екипи, развива лидерски и предприемачески качества и насърчава активната ангажираност с обществени каузи. Така обучението се превръща в динамичен процес, който обединява наука, иновации и реални практики в полза на обществото.

Събитието ще даде възможност на младите изследователи да излязат извън рамките на стандартното, да мислят интердисциплинарно и да покажат, че иновациите започват от смелите идеи.

Предстоящият хакатон ще съчетае обучителни модули с практически екипни предизвикателства, фокусирани върху ключови теми за града – градска мобилност, екология, социални иновации, дигитализация, културно-историческо наследство и др.

Очаква се инициативата да допринесе за изграждането на устойчива мрежа от млади лидери и иноватори, мотивирани да прилагат научни знания за модернизацията на София и утвърждаването ѝ като съвременна европейска столица.

В Интердисциплинарния хакатон ще се включат вдъхновяващи лектори и ментори от света на науката и практиката – както преподаватели, учени, обучители в ключови компетенции, комуникатори на наука, така и представители на акселераторски програми и експерти в областта на креативността и иновативните идеи от Институт по предприемачество – УНСС, Founder Institute Central & Eastern Europe, Институт за изследване на населението и човека – БАН, СУ „Св. Климент Охридски“ и др.

Програмата може да видите тук: Програма Интердисциплинарен хакатон 2025

Желаещиете да участват могат да се регистрират на: https://forms.gle/zfmHukmDQsFqhXXU8

