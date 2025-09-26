Читалището в търговищкия квартал „Въбел“ оставя ярка следа в културния и обществен живот, заяви неговият председател Светла Манолова

Читалището в търговищкия квартал „Въбел“ оставя значима следа в културния и обществен живот на местната общност. Това заяви пред БТА председателят на Народно читалище (НЧ) „Развитие - 1904“ Светла Манолова, след като институцията бе отличена с Голямата награда на кмета на Балчик на международния фолклорен фестивал „Море в ритми“.

В петнадесетото издание на форума колективите при НЧ „Развитие – 1904“ завоюваха награди в различни категории.

В раздел „Автентичен фолклор“ самодейците от Търговище спечелиха първо място за детска фолклорна група „Севдана“ при НЧ „Развитие – 1904“ с ръководител Стела Стоянова и второ място за танцов състав „Геренска вечеринка“ с ръководител Йордан Йорданов в категория „Танцов изворен фолклор“.

Съставите на читалището се отличиха и в раздел „Обработен фолклор“. Второ място бе присъдено на фолклорен ансамбъл „Геренци“ с ръководители Катя и Адриана Ангелови в категория „Танцови състави и ансамбли“, а трето място спечели женският народен хор „Въбелчанки“, който се ръководи от Катя Ангелова, в категория „Хорове“ над 18 години. Катя Ангелова бе отличена и с наградата за "Най-добър вокален педагог".

„Наградата на кмета е заслужено признание за всички – самодейци, ръководители, настоятели – за неуморния труд, творчество и вдъхновяваща мисия в съхраняването на българския фолклор, традиции и духовни ценности. Читалището ни не просто работи – то възпитава, обединява и вдъхновява поколения чрез силата на българските песни, танци и обичаи. От първите детски стъпки на сцената до мъдрите ръце на ветераните, читалището живее чрез сърцата на хора от осем до осемдесет и осем. Това не е просто възраст – това е живият пулс на нашата общност, в която поколенията не се раздалечават, а се прегръщат чрез любовта си към българската култура“, коментира Манолова.

По думите ѝ голямата награда не е просто грамота или статуетка. „Зад нея стои цял свят от ценности, признание и мисия. Тя е израз на уважение към хората, които неуморно работят за опазване, развитие и предаване на българската култура, традиции и духовност. Това е знак, че дейността на читалището във „Въбел“ оставя следа в културния и обществен живот на местната общност.“

Екипът на институцията подчертава, че наградата им напомня: „Успехът не се измерва само в аплодисментите, а и в следата, която оставяме в душите на хората.“ Председателят на читалището е убедена, че получаването на тази награда не е край, а начало на нов етап – вдъхновение за следващите поколения да продължат делото. „Тя е като глас, който казва: 'Това има смисъл!'“

През тази година в международния фолклорен фестивал „Море в ритми“ в Балчик са участвали 1200 изпълнители.