Звездата от "Стар Трек" Уилям Шатнър успокои почитателите си, че се чувства добре след хоспитализация

Легендата от „Стар Трек“ Уилям Шатнър, който е на 94 години, увери феновете си, че се чувства добре, след като беше хоспитализиран заради преяждане, съобщи ДПА.

След появилите се в медиите информации, актьорът, известен с ролята на капитан Кърк в „Стар Трек“, публикува успокояващо съобщение в Instagram: „Благодаря на всички ви, че се грижите за мен, но съм напълно добре. Продължавам да повтарям: не вярвайте на таблоидите или на изкуствения интелект!“, написа Шатнър, цитиран от ДПА.

Ден по-рано развлекателният портал TMZ съобщи, че той е бил „откаран по спешност“ в болница заради „медицинска необходимост“. По-късно канадският актьор призна, че просто е „прекалил с храненето“. В Instagram той сподели и своя снимка в ролята на писателя Марк Твен от сериала „Мистериите на Мърдок“, придружена с известния цитат, често приписван на Твен: „Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!“

Феновете посрещнаха новината с облекчение и любов. „Радвам се, че си добре, едва не се разплаках“, написа един от тях.