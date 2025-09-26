Подробно търсене

Изложба и образователен форум представят във Варна системата за ранно детско развитие на Реджо Емилия

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
26.09.2025 12:10
 (БТА)

Градската художествена галерия във Варна е домакин на международната изложба „Мозайка от рисунки, думи, материя“, организирана от Reggio Children и италианския град Реджо Емилия, прочут с една от най-добрите раннообразователни системи в света. Представянето във Варна е подготвено от фондацията за детско развитие „Калейдоскоп”.

Изложбата започва своя път от Италия през 2014 г. и междувременно е преминала през САЩ, Канада, Австралия, Япония, Сингапур, Кувейт, Мексико, Перу, Бразилия, Австралия. Тя не излага детски творби, а изследва връзките между рисуването, думите и материалите. В двадесет изложбени пана се преплитат истории, рисунки и следи, оставени върху хартия, камък, пластмаса. Проследява се как човекът си служи с тези елементи в зората на детството, за да изразява себе си, да взаимодейства с другите и да конструира знания, поясняват от фондация „Калейдоскоп”. 

Те обръщат внимание, че изложбата е и покана към посетителите да събудят детето у себе си, да преоткрият материали от всекидневието като хартия или пластмаса през радостта от експериментирането и измислянето. Предвидено е да се състоят безплатни съпътстващи ателиета, за които могат да се запишат групи от детски градини, училища и занимални; семейства; учители и всички желаещи, уточняват организаторите.

Изложбите на Reggio Children са преминали през MoMa в Ню Йорк, Moderna Museet Стокхолм, Boston University, Yarmouk Cultural Centre в Кувейт. Инициативата за гостуването у нас е част от културно-образователното партньорство на Община Варна и Столична община с Реджо Емилия и Международния център „Лорис Малагуци”. До края на годината изложбата ще пътува до София, където ще зарадва публиката на „Музейко“. Утре в Икономическия университет във Варна ще се проведе образователен форум „Реджо Емилия“ под мотото „Стоте езика на децата” с лектори Алесия Форгиери и Клаудио Шортино. 

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

