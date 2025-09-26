Софийската опера открива сезона си тази вечер с "Тоска" на Пучини

Една от най-популярните и обичани опери на Пучини – „Тоска“, открива новия сезон на Софийската опера и балет. Спектаклите са днес (26-и) и на 28 септември, съобщават от операта.

За централните роли са поканени трима от най-аплодираните в момента певци – Мария Хосе Сири ще бъде Тоска, Щефан Поп – Каварадоси, и Клаудио Згура – барон Скарпия. Участват също Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестър и хор с диригент Виолета Димитрова, „Хора на софийските момчета“ с ръководител Александър Митев.

Постановката на Пламен Карталов от 14 години е в афиша на оперния ни театър. Представяна е в Япония и Турция. „Старал съм се да изградя спектакъл, пълен със страсти, революция и огън. Четирима от героите умират, но не по политически причини, а в името на любовта. Финалът е уникален – не е важно дали Тоска скача в пропастта, важното е, че умира любовта“, казва акад. Карталов.

Мария Хосе Сири е родена на 24 декември 1976 г. в Уругвай. За нейните „брилянтни високи тонове“ посочва Neue Zürcher Zeitung, съчетани със „стоманена вокалност, с лиризъм и патос“ (The Financial Times). Нейните интерпретации са високо оценени и през 2017 година тя е удостоена с наградата Oscar della Lirica.

Певицата ще пристигне в София след серия от спектакли на фестивала Арена ди Верона, където е аплодирана като Абигаиле в „Набуко“ и Аида.

Щефан Поп е роден през 1987 г. в Бистрица, Румъния. Беше гост на Софийската опера за изпълнението на Реквием от Джузепе Верди през миналия сезон. Още тогава той заяви желанието си да се върне у нас, но вече за спектакъл. През този сезон това се случва и то неведнъж. След откриването на сезона с „Тоска“, през ноември Щефан Поп ще бъде Херцогът в „Риголето“. „Когато се изправи с пълния си глас, колосалният му вик „Витория!“ (Победа!) вероятно беше чут до средата на улица „Боу“ и все още звучи в ушите ми“, споделя слушател след представление на „Тоска“ в Кралската опера „Ковънт гардън“, Лондон.

„Българските певци, както и румънските, се събират и гласовете ни вървят много добре заедно, което ми харесва, защото според мен ние сме еднакви, имаме една чувствителност, която другите нямат. Ние сме като семейство, веднага имаш това усещане, усещаш го на сцената, усещаш го с цялото си същество“, сподели певецът в очакване на завръщането си на българска сцена“, казва Щефан Поп.

Клаудио Згура е роден на 7 август 1974 г. в Остуни, Италия. Признат е за един от водещите баритони днес в репертоара на Верди и оперите на композиторите веристи. Партията на Скарпия е сред най-важните в кариерата му. Изпълнявал я е на най-големите сцени като „Метрополитън опера“ в Ню Йорк, Виенската държавна опера, оперите в Сидни, Торино, Осло, Генуа, Рим, на фестивалите в Мачерата и на Арена ди Верона.

