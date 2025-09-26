Модата среща Фройд в нова изложба в Ню Йорк

Мода и Фройд - нова изложба в Ню Йорк разглежда модата през призмата на психоанализата, предаде Асошиейтед прес.

От цилиндри до обувки с високи токчета - крайните фалически символи в модата, както и бюстиета, и рокли със специфична кройка - това, което избираме да облечем, е интерпретирано чрез психоанализата в експозиция в музея на Модния технологичен институт (MFIT), подготвяна в продължение на пет години.

Директорката на музея Валъри Стийл е подбрала близо 100 дизайнерски творения, за да предложи своеобразна пътна карта между модата и неща като подсъзнанието, потребността от броня и притегателната сила на желанието.

Преди откриването Стийл отбеляза, че самият Фройд е бил моден ентусиаст, носещ строго конвенционални костюми в английски стил, изработени от най-добрите материи и ушити до съвършенство.

Въпреки че никога не е лежала на кушетката на психоаналитик, Валъри Стийл от дълго време е заинтригувана от взаимодействието между тази практика и модата.

"Винаги съм смятала, че въпреки всички задънени улици и реални проблеми с психоанализата, тя все пак дава насоки, които могат да обяснят силата и привлекателността на модата, както и враждебността, насочена към нея", казва тя.

Историкът Питър Гей навремето написа: "Всички ние говорим на езика на Фройд, независимо дали го знаем или не". Модата не е изключение.

Прочутият психоаналитик е разглеждал дрехите като средство, чрез което жените да заобиколят схващането, че голотата е нещо срамно. Тази идея се проявява на модните подиуми и до днес.

През годините дизайнери и модни къщи като Марк Джейкъбс, Джон Галиано, Жан-Пол Готие, Елза Скиапарели, "Прада" и "Версаче" са пресъздавали тази връзка в свои творения.

Модата често е наричана "втора кожа", но чрез новата експозиция кураторите искат да покажат, че тя е нещо повече.

"Това, което носим, може да ни обгърне като прегръдка, да ни защити като броня, да ни сексуализира, очертавайки части от голото тяло или подчертавайки извивките и мускулите му", казва Стийл.

Съвременният френски психоаналитик Паскал Навари, цитиран в изложбата, отбелязва: "Модата разкрива едновременно нашата уязвимост да бъдем забелязани и до останем незабелижими".

Изложбата "Рокля, мечти и желания: Мода и психоанализа" ще продължи до 4 януари 2026 г.