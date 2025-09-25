Книгата "Магия ли е българската храна" на акад. Атанас Атанасов е научно богата, но е и интересна за четене, каза чл.-кор. Евелина Славчева

Книгата "Магия ли е българската храна" на акад. Атанас Атанасов е богата от научна гледна точка, но е и лека, приятна и интересна за четене от непосветените. По този начин акад. Атанасов популяризира това, за което пише, и в същото време образова, каза председателят на Българската академия на науките (БАН) член-кореспондент Eвелина Славчева на представянето на книгата в Големия салон в София.

Акад. Атанас Атанасов е един от водещите земеделски учени в България - пионер в растителната биотехнология от 1967 г., автор е на значими изследвания в областта на тъканните култури, генетичното инженерство и омикс-технологиите. Много от тях са намерили отражение в реномирани списания по света, но също в селекционните полета на България, както и в редица западни държави и селекционни фирми.

Книгата е дълбоко изследване за връзката между българското биоразнообразие, за генома на българите, за микробиома и за тяхното отражение върху здравето и дълголетието. Тя поставя въпроса има ли магия в българската храна и търси отговор не само в науката, но и в тънките струни на човешката душа, отбелязват от издателството "Захарий Стоянов".

Акад. Иван Гранитски каза, че книгата е уникална, защото разглежда един фундаментален въпрос за нашето общество, дори и за Европа. Това е въпросът за генома на българите, за микробиома, за връзката между храните, семената, почвите и дълголетието на българите.

Храната и здравето вълнуват всеки един от нас, но не това ме накара да напиша тази книга. Няколко неща ме вълнуват, като специалист, който има отношение към тези проблеми. Единият е, че в света броят на затлъстелите хора надминава броя на недохранените, това е интересно и важно, но ние живеем в България. Знаем, че храната е важна, но коя храна - колко е важна, но кое е това, което ни накара в момента да не се радваме на добро здраве и дълголетие. Това е моето послание към читателите на моята книга. Това, че съм специалист по земеделието и по растенията в селското стопанство, ме накара да поема този ангажимент, свързан с това накъде и как да вървим, за да произвеждаме качествената и свежа храна, която се полага на този климат и на тази природа, каза акад. Атанас Атанасов.

Той обясни, че в книгата са представени сравнително подробно значението на качеството и безопасността на храните, и това, което желаем, за да бъдем здрави, за свежата и преработената храна, както и за други фактори, свързани с начина на хранене.