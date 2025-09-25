Игуменът на Бачковския манастир посрещна и благослови българчета от Цариброд

Игуменът на Бачковския манастир Велички епископ Сионий посрещна и благослови българчета от Цариброд, като им пожела да не забравят корените си, да се уповават на вярата си и да помнят родината си и ги увери, че винаги са добре дошли в обителта. Това съобщи за БТА Светлана Ваташка от 4 Seasons Travel. Групата ученици от Основно училище „Христо Ботев” в Цариброд за втора поредна година посещава страната ни по Национална програма „България-образователни маршрути” на Министерството на образованието и науката.

Йepoмoнaх Паисий разказа драматичната история на българската обител, основана от грузинските братя Григорий и Абразий Бакуриани през 1083 г., и на чудотворна икона „Св. Богородица Елеуса“. Той им показа мощите на Свети Евтимий Търновски, последния български патриарх преди падането на България под османска власт.

Преди това българчетата от Западните покрайнини посетиха Музея на авиацията в Крумово, филиал на Националния военноисторически музей. От беседата на екскурзовода Весела Атанасова те научиха за историята на българската авиация и за постиженията на българската космонавтика. Нашите сънародници от Цариброд бяха впечатлени от запазения самолет моноплан, създаден от Георги Божинов през 1926 г., от капсулата, приземила в Казахстан първия български космонавт Георги Иванов, видяха единствения запазен военен хидроплан Арадо 196 А-3 „Акула”, произведен в Германия през 1938 г. Накрая се снимаха пред вертолет Ми-24 след като разгледаха пилотската кабина.

Денят приключи с разходка до Асенова крепост.

В началото на седмицата децата посетиха исторически обекти в Пловдив.