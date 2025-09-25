Русенският музей представи културен маршрут, свързан с местата на памет на еврейската общност в града

Културен маршрут, свързан с местата на памет на българските евреи в Русе, представи Регионалният исторически музей в крайдунавския град. Той обозначава ключови топоси, обвързани с живота и дейността на еврейските общности в Русе, определени при теренни проучвания на историци и етнографи, разясни директорът на музея проф. Николай Ненов, който води обиколката заедно със заместник-директора на културния институт Ренета Рошкева.

Маршрутът включва осем спирки, като започва от Историческия музей и премина през еврейския квартал и блок „Вулкан“, построен на мястото на кино „Цанко Церковски“, на улица „Дондуков-Корсаков“ 101, родната къща на Елиас Канети; къщата, в която е живял Жул Паскин; Паметника на жертвите на холокоста на площад „Д-р Мустаков“, клуб „Шалом“, паметника на нобеловия лауреат и завършва при Дом Канети на ул. „Славянска“ 12.

Презентацията на културния маршрут се реализира по повод Европейските дни на наследството – културно събитие, подкрепено от Съвета на Европа и Европейската комисия.