В Пловдив честват 340-годишнината от рождението на Й. С. Бах с академичен фестивал

Академичният фестивал „Soli Deo Gloria“, посветен на 340-годишнината от рождението на Йохан Себастиан Бах (1685–1750), ще се проведе от 28 септември в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ) – Пловдив, съобщиха от висшето училище.

Фестивалът е естествено продължение и надграждане на международния конкурс „Йохан Себастиан Бах – Soli Deo Gloria“ и се организира от факултет „Музикална педагогика“ на АМТИИ – Пловдив.

Според домакините, програмата изцяло се фокусира върху творчеството на великия немски композитор и черпи репертоар от най-богатата „съкровищница“ на музикалния барок. Предвидени са четири концерта с вход свободен в концертната зала на академията на 28 септември (неделя), 5 октомври (неделя), 12 октомври (неделя) и 15 октомври (сряда).

Събитието се реализира с подкрепата за научна и художественотворческа дейност на АМТИИ – Пловдив и има за цел не само да отбележи юбилея, но и да възпитава и поддържа висок естетически вкус чрез разпространение на музикалното наследство на един от най-значимите духовни и художествени феномени в световната история – Йохан Себастиан Бах.