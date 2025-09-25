Световният ден на туризма ще бъде отбелязан в Плевен с конкурс за детска рисунка, акция за почистване и поход в парк „Кайлъка“

С конкурс за детска рисунка, акция по почистване и туристически преход в „Кайлъка“ Плевен ще отбележи Световния ден на туризма – 27 септември. Това съобщи за БТА началникът на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева.

Първата инициатива ще се проведе утре и включва почистване на района около язовир „Тотлебенов вал“. В доброволческата акция ще се включат младежи от Общинския ученически парламент, Туристическо дружество „Кайлъшка долина“ и деца от детска градина „Надежда“, подкрепени от техните родители. За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували. Сборният пункт е при язовира в 15:30 часа.

Акцията по почистване е част от Програмата за развитие на туризма на Община Плевен за 2025 г., отбеляза Дечева.

В събота ще се проведе туристически преход в парк „Кайлъка“. Маршрутът преминава по алеите на парка, през крепостта „Сторгозия“ и по маркираната туристическа пътека към язовирите. Преходът може да приключи на няколко места – къщата на генерал Иван Винаров, язовир „Тотлебенов вал“, Попската скала или хижа „Среброструй“. Той е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали туристи и е отворен за участници от всички възрасти. Осигурен е професионален водач от Туристическото дружество. Сборният пункт е на обръщалото на тролеите в началото на парк „Кайлъка“ в 10:00 часа.

Община Плевен организира и конкурс за детска рисунка под надслов „Моето любимо място за пътешествие“. Конкурсът е насочен към деца на възраст от 5 до 15 години. Рисунките трябва да бъдат изпълнени върху лист формат А3 или А4, като се допускат всички традиционни техники – акварел, темперни бои, пастели, моливи или смесени техники. Всеки участник може да представи една рисунка. Жури, съставено от плевенските художници Емил Иванов, Владимира Йорданова и Николай Неделчев, ще оценява творбите. Крайният срок за предаване на рисунките е 20 октомври, а те могат да бъдат предоставени лично в Туристическия информационен център в Градската градина.