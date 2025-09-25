Ключови жизнени функции на планетата Земя са в риск, сочи научен доклад

Голяма част от жизнените функции на планетата ни са застрашени, сочи нов доклад на Потсдамския институт за изследване на влиянието на климата (PIK), съобщи ДПА.

Докладът Planetary Health Check предоставя оценка за състоянието на Земята и се базира на концепцията за планетарните граници – девет ключови процеса, които регулират стабилността, устойчивостта и жизнените функции на планетата.

Според учените климатолози, изготвили документа, седем от деветте граници на планетарния стрес вече са преминати. Особено тревожно е окисляването на океаните – процес, при който морската вода става по-кисела заради спад в pH нивото ѝ.

„Повече от три четвърти от жизненоважните системи не функционират в рамките на безопасните граници“, посочва директорът на PIK и съавтор на доклада Йохан Рокстрьом.

Седемте граници, които вече са преминати, включват: климатичната промяна, биосферния интегритет, промяната в земеползването, измененията в системите за прясна вода, промяната в циклите на азота и фосфора, антропогенните въздействия на вещества и окисляването на океаните.

Докладът отбелязва, че две от идентифицираните граници остават в безопасни рамки – излагането на аерозоли (замърсяване на въздуха) и озоновият слой.

Превишаването на планетарните граници увеличава риска от трайни нарушения на жизнените функции на Земята и повишава вероятността за достигане на критични точки, след които промените могат да станат необратими.

Според учените основната причина за окисляването на океаните е изгарянето на изкопаеми горива, усилено от обезлесяването и промените в земеползването. Океаните абсорбират големи количества антропогенен въглероден диоксид от атмосферата, което води до повишаване на киселинността на водата. Това намалява способността им да стабилизират земната система.

Последствията вече са видими – заплашени са студеноводните корали, тропическите рифове и арктическите екосистеми. Нарушенията се отразяват и върху хранителните вериги и продоволствената сигурност, включително за хората.

Докладът призовава политици, бизнес и общество да защитават жизнените основи на планетата.

„Примери като намаляването на замърсяването на въздуха с аерозоли и възстановяването на озоновия слой показват, че глобалните тенденции могат да се обърнат. Въпреки сериозността на диагнозата, все още има шанс за промяна“, казва Рокстрьом.