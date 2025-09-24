Подробно търсене

На три места в Добрич четат откъси от съвременна европейска литература в "Нощ на литературата"

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Регионалната библиотека "дора Габе" е едно от местата в Добрич, което се включи в инициативата "Нощ на литературата". Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Добрич,  
24.09.2025 19:51
 (БТА)

Откъси от съвременна европейска литература звучат на три места – т.нар. „гнезда“ в Добрич – в рамките на инициативата „Нощ на литературата“. Подбрани са произведения, публикувани след 2000 г. и преведени на български език.

Трите „гнезда“ са в Дом-паметник „Йордан Йовков“, Художествената галерия и Регионалната библиотека „Дора Габе“.

В библиотеката Веслава Тошева – председател на Полското културно-просветно дружество „Владислав Варненчик“ – чете откъси от романа „Черната мелница“ на полския писател Марчин Шчигелски.

В Художествената галерия главният уредник Милена Алджабари представя пред публиката части от книгите „Черната рокля на гарвана“ на гръцкия автор Тодорис Гонис и „Кражби“ на датчанина Томас Корсгор.

В Дом-паметник „Йордан Йовков“ Иван Димитров – член на първата група за импровизационен театър на английски във Варна Frying flogs – чете стихове от „Уча се да живея“ на унгареца Петер Кантор и откъси от „Малките тролове и голямото наводнение“ на Туве Янсон.

Четенията продължават до 22:00 ч.

Община Добрич за поредна година е част от инициативата, която този път съвпада с навечерието на Деня на Добрич – 25 септември.

