Виенският музей „Белведере“ представя френски импресионисти от швейцарския музей „Лангмат“

Австрийският музей „Белведере“ представя над 60 подбрани произведения от музея „Лангмат“ в Баден край Цюрих, където се съхранява колекцията на семейство Браун – една от най-значимите частни колекции на френски импресионисти в Европа.

„Колекцията на Джени и Сидни Браун се формира паралелно с придобиването на произведения за Модерната галерия във Виена – предшественик на „Белведере“ – която включва в своя фонд основни творби на импресионизма“, обяснява Стела Ролиг, генерален директор на музея.

Семейство Браун започва колекционерската си дейност през 1908 година, когато творбите на художници като Клод Моне, Камий Писаро и Пол Гоген все още не са широко признати. Например, картината на Пол Сезан „Натюрморт с праскови, гарафа и фигура“ е първата от този художник, закупена в Швейцария. Придобиването на импресионистично изкуство в такъв обем и качество е било възможно благодарение на богатството на семейството и ролята на Сидни като технически директор на международната електротехническа компания „Brown, Boveri & Cie“.

„Колекцията на музея „Лангмат“ е изключителна – както заради ранното ѝ създаване, така и защото отразява личността на колекционерите и културно-политическите промени“, допълва кураторът Александер Клее.

Приживе Джени и Сидни Браун рядко предоставяли произведенията за изложби, поради което качеството и обхватът на колекцията били известни само на малцина. Събирането ѝ приключва през 1941 година със смъртта на Сидни. Дори след кончината на Джени през 1968 година творбите почти не са били показвани публично.

По завещание на техния син Джон Алфред Браун през 1987 година град Баден става наследник на вила „Лангмат“ заедно с колекцията от френски импресионистични картини. От 1990 година вилата е отворена за посетители, а във Виена изложбата може да се види до 8 февруари.

