Разказ за първия български полярен астрономически проект бе представен на Пътуващия фестивал на науката в Смолян

Изследване на слънчевата активност, проведено от Антарктида, е част от първия български полярен астрономически проект, осъществен по време на експедицията през 2024–2025 г. Проектът бе представен от инж. д-р Ивайло Начев на Пътуващия фестивал на науката в Смолян, където днес се провежда второто издание на форума.

Първоначалните данни от наблюденията вече са верифицирани и показват първи научни резултати, съобщи за БТА инж. д-р Начев. Проектът се изпълнява лично от него на Българската антарктическа база, като предстои и втора експедиция за допълване на данните. Изследванията обхващат влиянието на слънчевите изригвания върху йоносферата, концентрацията на космически частици над Антарктида и други явления.

Сред резултатите са регистрирани слънчеви избухвания, засечени със слънчев спектрометър, който показва на кои честоти най-ясно се проявяват тези процеси. Проектът включва и уникални измервания на регионалното и локалното магнитно поле на територията на базата.

„Тръгнахме с хипотезата да потвърдим различни процеси и начина, по който те се влияят от Слънчево-Земната физика. Това, което очаквахме, на първо четене се потвърждава“, коментира инж. Начев. Част от резултатите вече са публикувани в научни издания, а предстоят и нови публикации.