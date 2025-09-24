Три спътника за наблюдение на космическото време излетяха заедно, за да изследват изригванията Слънцето

Няколко спътника за наблюдение на космическото време бяха изстреляни в сряда сутринта с цел да хвърлят нова светлина върху слънчевите изригвания – природни явления, които могат да създават впечатляващи сияния на Земята, но също така да нарушават комуникациите и да застрашават астронавтите по време на полет, съобщи АП.

Трите апарата излетяха от космическия център „Кенеди“ на борда на ракета на „СпейсЕкс“ и поеха към слънчева орбита на разстояние около 1 милион мили (1,6 милиона километра) от Земята – всеки със собствена мисия.

Общата стойност на проектите, разработени от НАСА и Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), заедно със съпътстващите разходи, възлиза на приблизително 1,6 милиарда долара. По думите на Джо Уестлейк от НАСА това е „най-доброто космическо споделено пътуване“, тъй като използването на една ракета значително намалява разходите. Колкото и зрелищни да са Северното и Южното сияние, те не са основен обект на тези мисии.

Водеща е мисията Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) на НАСА – първият апарат, който ще бъде разположен в космоса. Неговата цел е да изследва външните граници на хелиосферата – защитния балон от газ, обгръщащ Слънчевата система. Друг сателит на агенцията – Carruthers Geocorona Observatory – ще наблюдава най-външните слоеве на земната атмосфера, простиращи се далеч отвъд Луната. Той носи името на покойния учен Джордж Карътърс, създател на ултравиолетовия телескоп, оставен на Луната от екипажа на „Аполо 16“ през 1972 г.

NOAA също изстреля своя най-нова обсерватория, която ще осигурява денонощни прогнози за космическото време. Апаратът ще следи слънчевата активност и ще измерва слънчевия вятър, за да помогне за защита на Земята от потенциално опасни изригвания. Очаква се спътниците на НАСА да заемат позициите си и да започнат работа в началото на следващата година, а този на NOAA – до пролетта.

НАСА финансира своите две мисии с над 879 милиона долара, докато приносът на NOAA е 693 милиона долара.

По време на презентация за предстоящата мисия Artemis около Луната учените заявиха, че новите сателити ще подобрят прогнозите за космическото време и ще осигурят жизненоважни сигнали при сериозна слънчева активност. Ако такова събитие настъпи, четиримата астронавти ще трябва временно да се укрият в специално складово помещение под пода на капсулата, за да се предпазят от повишените нива на радиация, допълва АП.