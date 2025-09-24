Участието на наградите „Оскар“ е състезание на националните кинематографии, каза пред БТА режисьорът Милко Лазаров

Очаква се тази седмица от Министерството на културата да вземат решение за финансиране на представянето на игралния филм „Стадото“ в САЩ. Той е българското предложение за наградата „Оскар“ на Американската филмова академия в категорията „Международен пълнометражен филм“. Пред БТА режисьорът Милко Лазаров сподели, че засега екипът не е получил държавно финансиране за кампания по популяризиране на филма, а не е в състояние да плати за представянето, какъвто е редът. Бюджетите за това на повечето държави са в милиони, а ние се опитваме да говорим за десетки хиляди, за да има поне една прожекция някъде, каза той като допълни, че единият от агентите им се е отказал, защото кампанията вече тече и е твърде късно. Очакваме Министерството на културата да помогне, защото с филма не се представяме ние като творци, а България. Това е състезание на националните кинематографии, добави Лазаров.

„Стадото“ получи Специалната награда на журито на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“. Той бе оценен много високо от критиката заради красотата на визията и духовната сила на посланието на историята, която разказва. Сниман е в района на Карлуково и Луковит. Къщата на главния герой Али е построена специално за продукцията на 500 метра от пещерата Проходна, известна още като „Очите на Бога“, за да бъдат всички локации близки и да е удобно за екипа. Там е толкова красиво, че ти спира дъха, каза режисьорът и допълни, че при проявяването на негатива в Белгия от студиото са били силно впечатлени от кадрите и са проявили интерес да посетят тези места в България.

Лазаров сподели, че при снимките и монтажа филмът е поел в по-метафорична посока от тази, която е била заложена в сценария. Той се е старал в разказа да няма белези на времето, както е и в предишните му заглавия „Отчуждение“ и „Ага“. „Когато искаш да създадеш метафора, конкретиката на времето става неин противник. „Стадото“ е притча, а притчите не са заредени с което и да е време. Те се извисяват над съвремието“, смята той.

Сценарият е писан заедно с Екатерина Чурилова и Симеон Венциславов. Попитан дали всеки от тях отговаря за различен елемент от текста, той обясни, че тримата винаги работят съвместно. „Събираме се и така става. Отстрани изглежда, че знаем каква е историята и просто я пишем, а то не е така. Драматургията е някаква голяма компресия и идва от две страни. Първо е формата, защото се разказва една голяма тема в продължение на два часа. После е съдържанието, което трябва да е конкретно, преведено в диалози, в случки, които водят до други, пораждат емоционални заключения, които не можеш да намислиш. Те зависят от лицето на актьора и много други неща, а когато пишем, ние не винаги знаем кой ще играе. Не можем да разделим кой какво измисля. Необходимо е да има „мозъчна атака“ между няколко души. Така работя аз, като разбира се си поемам крайната отговорност. Когато снимам няколко дни, виждам накъде отива филмът, каква температура има, какво темпо изгражда. Това е много рисков процес, но сигурно с всичко е така“, обясни режисьорът.

Много важни за излъчването на „Стадото“ са актьорите. Главната роля на Тарика изпълнява младата Весела Вълчева, която понастоящем учи оперно пеене в Националното музикално училище в София. Според Лазаров тя е различна от останалите деца, изключително талантлива и с невероятен характер. „Освен това се променя щом застане пред камерата, без да го прави съзнателно. Тя е от тези хора, които изкуството променя, което е рядка дарба. На такива деца бих доверил бъдещето ни“, отбеляза той.

Награда „Златна роза“ получиха операторът Калоян Божилов и композиторката на филма Пенка Кунева. С тях Лазаров работи и в „Ага“. Той припомни, че Кунева има награда „Грами“, работи като асистент на Ханс Цимер и е много популярна. „Ние сме близки приятели и сме „на една вълна“. Чух я за първи път в едно интервю по нощно радио предаване и ми направи много силно впечатление. Говореше непосредствено. Свързах се с нея и така започнахме да работим заедно“, сподели той.

Милко Лазаров има нов сценарий със заглавие „Вълк“, който е спечелил финансиране в България. В момента продуцентите търсят партньори в Европа. Аз правя филми на пет-шест години, така ще бъде и сега. Минаха две и остават още три години работа, каза режисьорът.