Преподавателят по философия проф. Добромир Добрев издаде нова книга със заглавие „Русия – двата пътя“ и подзаглавие "Бердяев contra Илин". Изданието е на Университетското издателство „Епископ Константин Преславски“ и ще бъде представено официално на 26 септември, от 18:30 часа, във Военния клуб в Шумен.

Това е девета поредна книга на проф. Добрев. „Може да се каже, че е продължение на предишната ми книга „Революция и философия. Николай Бердяев“. Като идеи я виждам като продължение. Някой ми каза, че темата била актуална. За мен тази актуалност започна през 1988 година, когато пристигнах в Ленинград и няколко месеца по-късно градът бе преименуван на Санкт Петербург, връщайки си старото име. Оттогава ми е интересна тази тема за менталността в Русия и за това кое е предизвикало тази трагична съдба на Русия през 20 век“, каза пред репортер на БТА проф. Добрев преди премиерата на книгата.

На въпрос, свързан със сравнението между Николай Бердяев и Иван Илин, засегнато в изданието, той отговори, че и преди е посягал към тези сравнения, но сега те са целенасочени, в смисъл – може ли, могла ли е Русия в своята история да тръгне по един малко по-различен път от този, който обикновено е избирала, за да може да се разбере сегашното й състояние. Ако някой иска да разбере Русия или войната, която се води в момента в Украйна, тази жестока, агресивна руска инвазия, няма да го разбере, връщайки се само година, две или три назад.

„Аз започвам от 18 век и проследявам развитието на руската менталност и възможността за промяна оттогава. За това има няколко прозорци, аз така ги наричам. Това са възможности да се промени пътя, който Русия е избирала. Като се започне с войната с Наполеон и неуспешните опити на декабристите да направят преврат и да тръгне Русия по пътя на една конституционна монархия. След това Русия като губи войната с Япония се отваря пак прозорец за промяна през 1905 г. Следват реформите на Столипин, когато също се дава възможност на Русия да тръгне по един нормален, европейски път. Тя винаги е била с единия крак в Европа, а с другия в Азия. Проблемът е, че през последните години с двата крака Русия стъпи в Азия. После има други прозорци – след Първата световна война, революцията от 1917 година също дава възможност за ново начало в Русия, но болшевишкият преврат го унищожава. След това имаме перестройката на Горбачов като възможност, опитите за демократизация при Елцин и затварянето на възможностите при Путин“, сподели проф. Добрев.

По думите му Иван Илин е автор, който беше забравен и никога не е бил значим философ. „Самият Бердяев му признава, че има една книга за Хегел, която е написана добре. Илин винаги е бил за силовия начин, за унищожението, ако мина на философски език - на лошите от добрите. Докато идеята на Бердяев е, че болшевизма трябва да бъде преодолян от самите руснаци, изживян, както се казва - да бъде изпита чашата и самите те да преминат в следващата фаза. И когато говорят за развитие на Русия, Илин смята, че тя трябва да бъде водена от силен водач, фюрер - както се казва на немски език, защото матерният език на Илин е немският. Той винаги е бил на тезата, че трябва да има силна личност, зад нея – силна държава, която с подкрепата на определени групи трябва да ръководи Русия. Много му е харесвал фашизмът на Мусолини, в определена степен, за определен период, е харесвал и националсоциализма на Хитлер. Интересното е, че точно този човек след 2000 г. идеолозите на Кремъл го извадиха и го върнаха в буквалния и преносния смисъл на арената. Останките му бяха върнати в Русия. Путин плати лично за неговия гроб, за издаването на неговите книги. Той беше възкресен по някакъв начин. Причината е точно тази – Русия да се развива под диктата на силната личност, докато при Бердяев нещата са различни. В социалната сфера той отива дори към идеи, които да съвместяват свободата и равенството, формулирайки термина „персоналистически социализъм“. Идеята е да се намалят неравенствата в икономиката, но да се запази свободата, т.е. един социализъм, който запазва свободата. За широката публика това са принципи на социалдемокрацията, едно такова търсене. Като сложим това, че Бердяев е и един от основоположниците, от който тръгват екзистенциалистите, можем да видим разликата между двамата и съответно да разберем накъде отива Русия, в коя посока от двете. За съжаление ясно е, че това е посоката, определена от Иван Илин и не само. Той служи да прикрие замислите, защото този режим на Путин няма ясна идеологическа насоченост. Това не е марксизма-ленинизма на СССР и точно липсата на ясна идеология го прави много опасен, в смисъл, че този режим е готов на всичко, което да запази властта на водача“, допълни проф. Добрев.

Проф. Добромир Добрев е завършил Държавния университет в Санкт Петербург със специалност преподавател по философия и социално-политически дисциплини. През 1993 г. започва работа като учител по философия в Средно училище „Панайот Волов“ в Шумен. Той преподава по философия и политология и в Средно училище „Йоан Екзарх Български“, което за кратко има статут и на хуманитарна гимназия, а от 1998 г. до 2002 г. е директор на същото училище. Проф. Добрев бе началник на Регионално управление на образованието в Шумен (тогава с название Регионален инспекторат по образованието) в периода 2002-2013 година. Той е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по философия, етика и политология. Води също и курсове по социална философия и история на философията в Бургаския университет „Професор д-р Асен Златаров“. Той бе областен управител на Шумен в периода юли 2023 г. – юли 2024 г.