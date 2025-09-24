Ricchi e Poveri ще има концерт във Варна на 22 ноември, в Двореца на културата и спорта, съобщават организаторите от BGTSC.

По време на турнето тази година, и досега, Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро – китари, Роберто Чиапета – бас, Алфредо Биондо – клавишни, и Джанпаоло Ноче – барабани.

Изпълнителите на Sarà perche ti amo, Che sarà, Made in Italy, Se m’innamoro, Mamma Maria, La prima cosa bella, Voulez-vous danser, Ma non tutto la vita и много други, печелят неведнъж награди на фестивала „Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители. Пътят на Ricchi e Poveri започва в Генуа през 1968 година.

След успеха на „Санремо“ в началото на миналата година с песента Ma non tutto la vita дуетът добави за кратко още един хит, който придоби мултиплатинен статус. След това, лятното турне Ricchi e Poveri Summer Tour стартира с напълно разпродадени концерти, като през есента в тази група бе добавен и есенният концерт от зала 1 на НДК в София.

