Римейк на емблематичния сериал „Спасители на плажа“ ще излезе догодина

Михаил Евлогиев
Прочутият червен бански костюм на Памела Андерсън от „Спасители на плажа“. Снимка: AP Photo/Tony Gutierrez
Вашингтон,  
24.09.2025 12:44
 (БТА)
Феновете на хитовия сериал „Спасители на плажа“ могат да очакват римейк на поредицата за спасителите в червени бански костюми, предаде агенция ДПА. Продуцентската компания Fremantle обяви, че се работи по нов сезон от 12 епизода, който ще бъде излъчен по телевизия „Фокс“ през сезона 2026-2027 г.

Римейкът на емблематичния сериал ще предложи нов актьорски състав, като Мат Никс ще бъде изпълнителен продуцент, а към проекта ще се включат и някои от продуцентите на оригиналния сериал. „В първото си издание „Спасители на плажа“ определи цяла епоха на плажен живот и превърна спасителите в икони“, каза Майкъл Торн, президент на „Фокс телевижън нетуърк“ в изявление, цитирано от ДПА. 

„Фокс“ и Fremantle, заедно с Мат Никс и съавтора на оригинала Грег Бонан, ще представят калифорнийската мечта на ново поколение фенове с нови истории, изгряващи звезди и цялото великолепие, което превърна „Спасители на плажа“ в глобална сензация“, каза още Торн.

„Спасители на плажа“ се превърна в световно попкултурно явление през 90-те години, като сериалът се излъчва цели 11 сезона между 1989 и 2001 г., с над 240 епизода. С участието на Дейвид Хаселхоф в ролята на главния спасител, поредицата превърна Памела Андерсън и Кармен Електра в звезди и любимки на феновете. През 2017 г. режисьорът Сет Гордън пренесе „Спасители на плажа“ на големия екран с актьорите Зак Ефрон, Дуейн Джонсън и Кели Рорбах в ролите на спасители, припомня още ДПА.

