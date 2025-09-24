Актрисата Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Актрисата Клаудия Кардинале с колегата си Ален Делон на церемонията за удостояването ѝ с наградата "Кавалер на Почетния легион" в Елисейския дворец, 3 юли 2008 г. Снимка: AP/Benoit Tessier
Париж,  
24.09.2025 00:34
 (БТА)

Френско-италианската актриса Клаудия Кардинале, легенда на киното от 60-те години, е починала вчера на 87-годишна възраст, заобиколена от децата си в Немур, близо до Париж, където живееше, съобщи снощи нейният агент пред Франс прес.

Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е снимала с най-големите режисьори, сред които Лучино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верньой и Серджо Леоне.

"Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновяваща жена, както в живота си, така и в кариерата си на артистка", заяви агентът ѝ Лоран Саври в съобщение, изпратено до АФП.

