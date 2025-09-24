Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие в БАН научен форум, посветен на три паметни за България годишнини

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие днес от 10:00 ч. в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН) научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българския народ, на 1170 години от създаването на глаголицата и на 1140 години от успението на св. Методий. Това съобщи прессекретариатът на държавния глава.

Събитието се организира от Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий", Българската патриаршия, БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и от Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Научният форум е част от поредица от събития, посветени на паметните за България годишнини. Вицепрезидентът е патрон на честванията на 1170 години от създадената от светите братя Кирил и Методий глаголица - първата славянска азбука.

Очаква се приветствия да отправят също председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева и проф. Стефан Стефанов - президент на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий", съобщават организаторите на форума.