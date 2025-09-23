Китарен ансамбъл „Академика" открива международен фестивал в Италия

Китарен ансамбъл „Академика" към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ) - Пловдив е селектиран за участие и открива 18-тото издание на Международен фестивал на китарата Citta de Manfredonia в Манфредониа, област Пулия, Италия на 3 октомври, съобщават от академията.

По думите им артистичният форум събира артисти от цял свят, създавайки естествена среда за творчески обмен. Събитието се провежда в рамките на 10 дни и включва концерти, майсторски класове и конкурс в няколко възрастови категории.

Те посочват, че за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев" Пловдив е чест да представя град Пловдив на този престижен международен форум, а решението Китарен ансамбъл „Академика" да бъде представителна гостуваща формация, с която да бъде открито тазгодишното издание на фестивала е безспорно признание за нивото на обучение в академията и културната дейност на града.

В програмата на концерта художественият ръководител на ансамбъла, проф. д-р Стела Митева-Динкова, е включила творби от световната класика, както и пиеси от испански и съвременни композитори. Особен акцент е поставен върху произведенията от български автори, които са малко известни в Италия. Творческата концепция на артистичната художествена музикална програма е да представи българското професионално творчество, като част от европейското изкуство в контекста на младежката художественотворческа дейност в Европа.