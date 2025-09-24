Учени използват наночастици, за да увеличат антибактериалния ефект на оцета

Чрез добавяне на микроскопични частици към оцета може да бъде увеличена неговата ефективност срещу опасните бактериални инфекции, предаде Синхуа, позовавайки се на изследване, направено от Австралийския медицински изследователски институт „Бергхофер“, университета „Флиндърс“ в Австралия и Бергенския университет в Норвегия.

Изследването показва, че антимикробните наночастици, съставени от въглерод и кобалт, могат да подобрят естествените бактерицидни свойства на оцетната киселина. В публикацията се припомня, че оцетът се използва като дезинфектант от векове, но е ефективен само срещу определени бактерии и не убива най-опасните видове.

Изследователите са установили, че антимикробните наночастици могат да убият няколко опасни вида бактерии и тяхната ефективност нараства, когато биват добавени към слаб оцетен разтвор. Резултатите са публикувани в международното списание „Ей Си Ес Нано“ (ACS Nano).

Като част от изследването, учените са добавили въглеродни наночастици, съдържащи кобалт, към слаба оцетна киселина, за да създадат антимикробно вещество. Те са използвали тази смес срещу няколко патогенни вида, включително резистентните към лекарства Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli) и Enterococcus faecalis.

Киселинната среда от оцета е накарала бактериалните клетки да набъбнат и да поемат наночастиците, каза молекулярният биолог Адам Трускевич, който е съавтор на проучването.

„Наночастиците изглежда атакуват опасните бактерии както отвътре, така и отвън, което води до тяхното разрушаване“, каза Трускевич, добавяйки, че подходът е нетоксичен за човешките клетки и е доказано, че премахва бактериалните инфекции от раните на мишки, без да засяга заздравяването.

Антибактериалният ефект на оцета, открит в проучването, може да бъде важен принос в продължаващата борба срещу нарастващите нива на резистентност към лекарства в световен мащаб.