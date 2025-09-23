Подробно търсене

Манията по играчките Лабубу се разраства в Германия

Михаил Евлогиев
Плюшените играчки Лабубу. Снимка:Pop Mart via AP
Берлин,  
23.09.2025 11:57
Огромната популярност на играчките Лабубу в Германия предизвика нов прилив от фенове на плюшените създания в понеделник, този път в известния берлински универсален магазин Kaufhaus des Westens (KaDeWe), съобщава ДПА.

Сутринта пред KaDeWe се образува дълга опашка от желаещи да влязат в новия магазин на Pop Mart – китайския производител, създаващ пухкавите чудовища с големи очи и заострени зъби. През юли имаше голям наплив към първия магазин на Лабубу в Германия, разположен в търговския център Alexa в източната част на града. Стотици хора, някои дошли специално от Бавария, чакаха с чадъри и къмпинг столове пред мола на Александерплац.

Опашката пред KaDeWe не беше толкова дълга, вероятно заради края на училищните ваканции, като предимно възрастни чакаха един след друг, за да грабнат фигурка на Лабубу за децата си. Сред присъстващите имаше и много инфлуенсъри, включително жена в розов костюм, съвпадащ с розовия Лабубу в ръцете ѝ.

Сладки и грозни едновременно, косматите играчки се превърнаха в глобален феномен. Популярността им се подхранва от инфлуенсъри в TikTok и Instagram, които се снимат, докато разопаковат кутиите с изненадващи фигурки.

Лабубу отдавна са популярни в Китай, където колекционерите се стичат по магазините и внимателно разклащат кутиите, за да познаят кой герой е вътре. Компанията Pop Mart, основана през 2010 г., заяви, че планира да отвори общо три нови обекта в Берлин, пояснява ДПА.

