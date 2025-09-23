Дни на камерната музика започват днес в Габрово

Международният фестивал „Дни на камерната музика“ стартира днес в Габрово и ще продължи до 30 септември. Това съобщи за БТА Иван Стоянов, диригент на Габровския камерен оркестър.

„От създаването си през 1976 г. фестивалът стига до своето 49-то издание, което е сред най-мащабните по брой концерти и участници. Програмата е посветена на 165 години от обявяването на Габрово за град и е изпълнена с разнообразни предложения и изненади за публиката. Министерството на културата за поредна година отпуска една от най-високите субсидии в страната за този фестивал. Това е признание не само за нивото на форума, но и за високата културна подготовка на габровската публика“, подчерта Иван Стоянов.

По думите му държавното финансиране е дало възможност в програмата да бъдат включени четири оркестрови концерта и гостуващ хор от София. Освен „Софийски солисти“, в Габрово ще се представят варненският ансамбъл „По пътя на музиката“ и отново Българският камерен оркестър от Добрич.

Акцентът тази година е върху по-големите формации, докато камерните са представени само от две дуа – флейта и пиано, както и цигулка и пиано. В традиционния детски концерт ще участват талантливи ученици на габровските музикални педагози. Фестивалът запазва традициите си от 1976 г. със съпътстваща изложба от пленера в Боженци, както и с участия на изявени български художници и поети.

Най-младият участник тази година е деветгодишен, а най-възрастният – 79-годишният доайен на българските диригенти Арто Чифчиян. За първи път в Габрово ще гостува Фестивалният камерен хор от София с диригент Димитър Стоянов. Публиката ще има възможност да почете юбилеите на композиторите Красимир Тасков, Йордан Гошев, Ясен Воденичаров и театралния автор на музика Сашо Младенов. Специален акцент в програмата е духовната музика на естонеца Арво Перт и на грузинеца Гия Канчели, познат основно с филмовата си музика.

Всички концерти ще се състоят от 19:00 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово.