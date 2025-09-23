Два непоказвани портрета на цар Фердинанд ще бъдат изложени пред деца в „Квадрат 500“

Два непоказвани портрета на цар Фердинанд ще бъдат изложени в рамките на ателието за деца на тема „Изкуството на портрета: Величие в рамка“, което ще се проведе на 23 септември в „Квадрат 500“, съобщават организаторите от Националната галерия.

Организаторите отбелязват, че събитието се провежда по повод Деня на Независимостта – 22 септември, и се прави от отдел „Образователни програми“. По думите им децата ще поемат на вълнуващо пътешествие – първо сред забележителните портрети в постоянната експозиция на „Квадрат 500“, а после в реставрационните ателиета, където „лечителите на картини“ ще разкажат за двата непоказвани досега портрета на цар Фердинанд.

Ателието е част от проекта „Консервация и реставрация на два знакови портрета, свързани с историята на България, и оригиналните им рамки“ на Лабораторията по консервация и реставрация на Националната галерия. Събитието е подходящо за деца от 6 до 12 години, уточняват от екипа.

/ВСР