Исперих ще се превърне в място за срещи, творчество и забавления в Дните на културно-историческото наследство, организирани от музея

Исперих ще се превърне в място за срещи, творчество и забавления в Дните на културно-историческото наследство. Тазгодишните празници, организирани от Историческия музей в града, ще се проведат от днес до 3 октомври, съобщиха за БТА от ръководството на културната институция.

В продължение на две седмици Исперих ще заживее в ритъма на традициите, занаятите и богатството на нашето културно наследство. Началото ще бъде поставено с работилницата „Царевични фантазии“. В дните между 23 и 26 септември малките и по-големи приятели на музея ще открият магията на ръчните занаяти и въображението си. Арт-ателието за изработване на предмети от природни материали, сред които и царевица, ще се проведе в Креативния център на музея, заяви зам.-директорът на Историческия музей Мария Николаева.

Тя добави, че от 29 септември, понеделник, до 3 октомври е дългоочакваният от всички Панаир на царевицата, който и тази година ще предложи богата програма. В първия ден в киносалона на Народно читалище „Съзнание 1891“ малчугани от детските градини и ученици от началния курс от исперихските училища ще имат възможността да участват в конкурса за карнавален костюм, изработен с царевични елементи. Специално жури ще оценява малките манекени за оригиналност, изработка и артистичност при представянето.

Не са пропуснати и традиционните царевични игри. На 1 октомври на площадката пред административната сграда на Историческия музей децата ще се надпреварват в белене на царевичен кочан, ронене на царевица, царевична щафета и други забавни игри. Най-бързите, смелите и сръчни състезатели ще получат награди.

Кулминацията на панаира е на 3 октомври на площадката пред музейната експозиция и Художествената галерия в центъра на града. Събитието ще бъде съпътствано с празничен концерт с участието на самодейци и кулинарна изложба с домашно приготвени царевични ястия. За всички присъстващи ще има и по порция качамак.

Очакват ви дни, изпълнени с творчество, радост и традиции. Заповядайте заедно да отпразнуваме нашето наследство с настроение и гордост, се обръщат към жителите и гостите на Исперих от екипа на Историческия музей в Исперих.