Кулите на „Нотр Дам“ отново посрещат посетители в Париж след ремонта

Двете готически кули на „Нотр Дам“ в Париж отвориха врати за посетители в събота, девет месеца след като катедралата отново приема туристи, съобщава ДПА.

Кулите са изцяло реновирани и сега разполагат с 20-тонна двойна спираловидна стълба от масивен дъб, която се издига на над 21 метра във вътрешността на южната кула.



В горната част на стълбището посетителите могат да видят отблизо за първи път известните камбани Емануел и Мари. 69-метровите кули, до които се стига по 424 стъпала, са преживели редица войни, революции и други сътресения от XIII век насам – най-скорошното от които е опустошителният пожар през април 2019 г.



Въпреки че преди шест години пламъците нанесоха сериозни щети на емблематичната забележителност, кулите останаха почти незасегнати.

Тяхното повторно откриване бележи последната важна фаза от възстановяването на „Нотр Дам“ след пожара.

През лятото на кулите бяха монтирани статуите на Свети Павел и останалите 11 апостоли и четиримата евангелисти. Те не бяха засегнати от големия пожар, тъй като няколко дни преди него бяха свалени за реставрационни работи.

Посетителите вече могат да разгледат и двора с цистерните, където през XVIII век са се намирали големи резервоари за дъждовна вода. Дворът свързва двете кули и предлага нови гледки към катедралата и покривите на Париж.