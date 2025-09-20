Лекция, посветена на живота и творчеството на Елена Карамихайлова, представи в Шумен д-р Пламен Петров, директор на Художествената галерия в Казанлък и куратор на изложбата „… и продължавах да рисувам сама". Събитието е част от програмата на галерията в Казанлък – „Събота в галерията на път“, и се състоя в галерия "Елена Карамихайлова“, където на 18 септември бе представена експозицията „… и продължавах да рисувам сама", посветена на 150 г. от рождението на родената в Шумен художничка Елена Карамихайлова.

На публичната лекция присъстваха директорът на ХГ "Елена Карамихайлова" Деян Ефтимов, художници, галеристи, музиканти и граждани. Д-р Пламен Петров разказа за обучението на Елена Карамихайлова в Цариград, Виена и Мюнхен, на утвърждаването на Карамихайлова като професионален художник, на участието ѝ в колективни изложби и на това какви са рецензиите на критиката за нейното творчество.

Д-р Петров каза, че е строителен инженер, изкуствовед, филолог и историк. "Това предопределя и погледа ми към изкуството и историята на българското изкуство, да е доста по-различен, или поне не в традиционното русло в което върви разказа и начина по който колегите изкуствоведи, към чиято общност се числя и аз, разказват историята на българското изкуство", уточни Петров.

"Знаем обидно малко за личности като Елена Карамхайлова, за фигури, които бележат развитието на българското изкуство и без тях историята на българското изкуство не може да бъде написана", отбеляза в лекцията си д-р Петров. Той анализира темите и жанровете, които експлоатира в творчеството си Елена Карамихайлова, като акцентира портретите на деца, които тя рисува.

"Елена Карамихайлова е изключително тихо присъствие в нашата история на изкуството. И съм убеден, че само когато разглеждаме тихо и се взираме в онова, което тя ни завещава и разбира се въоръжени с познанията на факти, можем да се доближим до наистина гения на тази жена, защото историята на българското изкуство не познава друго такова женско присъствие. Обърнете внимание особено на детските ѝ портрети. Смея да твърдя, че няма друг български художник, който да може да се доближава до психиката на детето. Детето е най-сложният образ в историята на изкуството и Елена Карамихайлова ни е завещала наистина изключителни образци. Елена Карамихайлова не е просто една шуменска художничка, нито една българска художничка, това е едно от европейските лица на българското изкуство", каза д-р Петров.

Както БТА съобщи, директорът на художествената галерия "Елена Карамихайлова" – Деян Ефтимов, каза на 18 септември, при откриването на изложбата „… и продължавах да рисувам сама" в Шумен, че по експозицията са работили екипи от Художествената галерия в Казанлък, художествената галерия "Елена Карамихайлова" и Националната галерия. Куратори на изложбата са д-р Пламен Петров и д-р Рамона Димова. На пресконференция по-рано на 18 септември д-р Димова коментира, че изложбата „… и продължавах да рисувам сама“ е най-пълната на Елена Карамихайлова, която е създавана до момента. Експозицията ще остане в Шумен до 18 декември.