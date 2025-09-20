Повече бобови растения и по-малко червено, преработено месо в менюто на мъжете може да повлияе положително на здравето, показва проучване

Консумацията на повече бобови растения и на по-малко червено, преработено месо може да повлияе положително здравето на мъжете, предаде електронното издание EurekAlert, като цитира проучване на специалисти от Хелзинкския университет.

Те констатират, че частичното заместване на червеното и преработеното месо с храни на базата на грах и бакла води до намаляване на холестерола при мъжете, както и до загуба на тегло.

Средно, мъжете консумират значително повече червено и преработено месо от препоръчваното и повече от жените, показват данни от други проучвания. Високата хранителна стойност на бобовите култури ги прави подходящи за заместване на месото. Те обаче не съдържат естествено витамин Б12, който се намира в храните от животински произход, отбелязват учените.

Финландските експерти изследват как частичното заместване на червеното и преработеното месо с бобови култури се отразява на здравето на мъжете и на нивата на важни микроелементи в кръвта.

В проучването 102-ма мъже в трудоспособна възраст са разделени на две групи. В продължение на шест седмици едните консумират 760 грама червено и преработено месо седмично, което е средното количество за мъжете във Финландия. Това представлява една четвърт от общия прием на протеини.

В рамките на проучването диетата на другата група включва значителна част от храни на базата на грах и бакла, съставляващи 20 процента от общия прием на протеини. В допълнение, доброволците консумират 200 грама червено и преработено месо на седмица, представляващи пет на сто от общия прием на протеини. Това съответства на световния стандарт за препоръчителната горна граница за консумация на червено месо, се казва в публикацията.

Докато участниците продължават да следват собствения си начин на хранене, те не консумират червено или преработено месо или бобови култури, освен храните, предоставени като част от проучването. Червеното месо включва говеждо и свинско месо, а преработеното месо са колбаси, произведени от същите видове месо.

Мъжете, които по време на проучването консумират големи количества храни на базата на грах и бакла, заедно с месо, са отслабнали средно с един килограм, докато теглото на тези, яли само месо, е намаляло само с 300 грама. Резултатите показват, че включването в хранителния режим на повече бобови култури и по-малко червено и преработено месо намалява нивата на холестерола, риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2, отбелязват учените. Освен това, може да подпомогне за контрол на теглото.

Макар че намаляването на консумацията на червено месо води до понижаване на приема на витамин Б12 при групата мъже, които се хранят с бобови култури, нивото на този витамин остава в безопасни граници до края на проучването, отбелязват изследователите. Освен това, приемът на желязо с храната е по-висок в групата, която се храни с бобови култури. Не е наблюдавана разлика между групите по отношение на приема на йод, казват учените от Хелзинкския университет.

"В краткосрочен план приемът на важни хранителни вещества не беше застрашен в групата, която консумираше бобови култури. Това вероятно се дължи на факта, че участниците продължиха с разнообразна диета, вместо да изключат напълно някои храни. Въпреки това са необходими проучвания за ефектите от преминаването към растителна диета особено при уязвимите групи от населението, като деца и възрастни хора", каза проф. Ане-Мария Паяри от научния екип.

Данните от проучването са публикувани в European Journal of Nutrition.