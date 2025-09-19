Второто издание на монография, посветена на усилията на Съюза на тракийските дружества и тракийските бежанци, представиха в Крумовград

В рамките на Националния тракийски женски събор-поклонение в крумовградското село Аврен се представя за първи път пред публика второто издание на монографията „Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост“. Това каза за БТА авторът на книгата д-р Ваня Иванова, която обясни, че то включва периода 1990-2024 г. и надгражда изчерпаното първо издание.

За книгата д-р Иванова разказа в аванс, че още в своето въведение тя проследява историята на организираното тракийско движение в България от учредяването на дружество "Странджа" във Варна през 1896 г. до разпускането на Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1977 г.

В монографията подробно е описана дейността на Съюза на тракийските дружества в България в отстояване на тракийската кауза. Като важен момент тя припомни усилията за повдигане на тракийския въпрос, излезли извън пределите на страната и увенчани с успех на европейско ниво.

Книгата завършва с конкретни изводи и препоръки, коментира още д-р Ваня Иванова, а като основен сред изводите открои необходимостта от единна последователна и отговорна позиция на българската държава по тракийския въпрос и нейното отстояване с турската страна.

Авторката коментира, че й е трудно да каже какъв отзвук очаква от издаването на монографията. „Защото за да имаме такъв отзвук трябва да има четящи хора извън тракийската общност и извън родолюбивите българи, които четат този вид литература. Отзвукът трябва да стигне до българските политици, които трябва да се издигнат на нивото на държавници, за да реализират откроените от мен изводи“, каза още д-р Иванова. А за конкретното представяне в Крумовград тя е позитивна, като пред БТА каза, че заради интересът към книгата и към представяната тази вечер изложба „Българското – културно историческо наследство в Одринска Тракия“, събитието е преместено в по-голяма зала.

„Не се съмнявам в положителния отзвук, защото тракийските българи и мюсюлманите в Крумовград винаги са посрещали много радушно тракийци“, каза още тя и допълни, че само след дни – на 21 септември „Съюзът на тракийските дружества в България в битка за паметта и търсене на историческа справедливост (1990-2024 г.)“ ще бъде представена и в Чепеларе.

За изложбата д-р Ваня Иванова коментира, че тя е с акцент върху съхраненото в градовете Одрин и Истанбул, откроявайки отстояване на позиция в българските храмове там да се служи на български език, както и провеждането на събори в българските църкви на територията на Република Турция.

Националният тракийски женски събор-поклонение в село Аврен в памет на убитите през 1913 г. 42 български жени и деца от село Манастир в местността Мъгленик продължава и утре. Програмата включва заупокойна молитва в църквата „Свети Иван Рилски“ в Крумовград в памет на избитите жени и деца от село Манастир. Съборът ще бъде открит в 11,00 часа, след което ще бъдат поднесени цветя на паметника на избитите жени и деца. Съборът ще продължи с концерт на фолклорни групи.

Организатори на събора-поклонение са Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийският женски съюз при Съюз на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт, Община Крумовград и кметството в село Аврен.