Take That обявиха турне във Великобритания и Ирландия през следващата година

Поп групата Take That обяви турне във Великобритания и Ирландия през 2026 година, съобщи ДПА.

Групата, най-известна с хитовете Back For Good и Shine, съобщи, че ще тръгне на път догодина с един от най-големите си концертни спектакли, озаглавен The Circus Live.

Шоуто беше представено за първи път през 2009 година, когато над един милион фенове посетиха напълно разпродадените концерти във Великобритания и Ирландия. Почти две десетилетия по-късно, групата ще се завърне с изпълнение на оригиналния сетлист от 2009-а, като ще добави и някои изненади.

Новината беше публикувана в официалния профил на Take That в Инстаграм, където групата написа, че турнето ще бъде „празник на хората, музиката и чудото на човешкото творчество“, информира ДПА.

Ирландската рок група The Script, която беше подгряваща група в оригиналното турне Circus Live през 2009 г., ще се присъедини отново като специален гост на всички концерти във Великобритания. Белинда Карлайл, поп звезда и бивша вокалистка на Go-Go’s, също ще участва на всички изяви от британската част на турнето.

Турнето започва на 29 май със спектакъл на стадиона St Mary's в Саутхемптън, а след това ще мине през Ковънтри, Съндърланд, Глазгоу, Кардиф и Манчестър. Групата ще гостува и две поредни вечери в London Stadium – на 26 и 27 юни, където Take That изнесоха шоу и по време на закриващата церемония на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Турнето ще приключи в Дъблин на 4 юли.

Групата Take That е създадена през 1989 г. като петчленен състав, включващ Роби Уилямс, Джейсън Оранж, Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд Доналд. Те постигат голям успех с хитове като Pray, Babe и Everything Changes, преди да се разпаднат през 1996 г., след напускането на Роби Уилямс. Четиримата останали членове се събират отново през 2005 г., но Джейсън Оранж напуска през 2014 г. След това Барлоу, Оуен и Доналд продължават като трио, издавайки албумите „III“ и Wonderland (2017 г.).

Анонсът за предстоящото турне идва преди излизането на 10-ия студиен албум на групата, който се очаква на пазара в края на 2026 г. Билетите за концертите ще бъдат пуснати в продажба в петък, 26 септември, допълва ДПА.