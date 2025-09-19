Участниците в концерт на БНР пристигнаха в Тараклия

Участниците от България в концерта-награждаване на Българското национално радио пристигна в Тараклия, а музикантите започнаха репетиции за спектакъла довечера, информират от БНР.

По думите им концертът на БНР е сред основните събития в Тараклия днес. Той ще се състои в залата на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев", в Тараклия.

Специално участие ще вземат вокалният квартет за фолклорна и църковна музика – „Светоглас", инструменталната група от оркестъра за народна музика на БНР с ръководител Костадин Генчев и народната певица и журналист от БНР – Юлия Гатдерова. Юлия Гатдерова ще бъде и водещ на церемонията.

Проявата в молдовския град, известен и като център на българите в Молдова, е кулминационната точка от конкурса за есе, проведен от БНР, и насочен към младежи от българските общности в Украйна и Молдова, посочват от БНР. „Привързаност, обич, тъга, надежда и преклонение към България, смирение пред героичната ни история, пред драматичните превратности, които е преживял българският народ – всички тези емоции присъстват в есетата на младите хора от Украйна и Молдова, които се включиха със свои произведения в конкурса“, коментират от БНР. По време на концерта ще се проведе и церемонията по награждаването на победителите.

/ДД